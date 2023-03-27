Покинувший Россию тиктокер молдавского происхождения Некоглай попал в скандал уже в Украине. Он станцевал на фоне флага ГУР Минобороны, чем вызвал хейт в соцсетях.

Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в ТикТоке.

Некоглай покинул Россию после того, как изобразил в одном из своих Tiktok-видео российского солдата, уворачивающегося от падающих с дрона гранат. За что против него было возбуждено уголовное дело за "дискредитацию российской армии".

Теперь он занимается помощью ВСУ.

Ранее мы писали, что в сети раскритиковали вирусную песню "Гопак".

Также сообщалось, что в сети раскритиковали новый трек Потапа о волонтерах.

Кроме того, мы писали, что минюст России включил в список иноагентов блогера Варламова и юриста Чикова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

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