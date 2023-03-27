Покинувший РФ тиктокер Некоглай попал в Украине в скандал из-за танцев на фоне флага ГУР Минобороны
Покинувший Россию тиктокер молдавского происхождения Некоглай попал в скандал уже в Украине. Он станцевал на фоне флага ГУР Минобороны, чем вызвал хейт в соцсетях.
Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в ТикТоке.
Некоглай покинул Россию после того, как изобразил в одном из своих Tiktok-видео российского солдата, уворачивающегося от падающих с дрона гранат. За что против него было возбуждено уголовное дело за "дискредитацию российской армии".
Теперь он занимается помощью ВСУ.
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Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.
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