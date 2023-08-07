В Калифорнии поймали медведицу и трёх медвежат, которые более 20 раз вторгались в дома местных жителей.

Об этом пишет издание 5news на своём сайте.

В заметке говорится, что медведица и её детеныши были обездвижены выстрелами дротиков с транквилизаторами в прошедшую пятницу.

После этого анализ ДНК подтвердил, что эта крупная самка чёрного медведя, известная исследователям как 64F, и трое её маленьких сообщников несут ответственность за как минимум 21 случай нанесения материального ущерба с 2022 года.

Государственного департамента рыболовства и дикой природы штата Калифорния сообщает, что медведица, вероятно, будет доставлена в обширный заповедник недалеко от Спрингфилда, штат Колорадо.

Её детеныши могут оказаться в реабилитационном центре округа Сонома "в надежде, что они смогут забыть уголовные повадки, которые они переняли у своей матери, после чего их можно будет вернуть в дикую природу", — говорится в заявлении.

Первоначально считалось, что дома в округе взламывает один большой чёрный медведь, которого прозвали "Танк Хэнк".

В конце концов, департамент рыболовства и дикой природы объявил, что на самом деле ответственность за беспорядки несут три разных медведя.

Медведи в Калифорнии нередко проникают в человеческое жильё чтобы укрыться от жары или добыть себе пищу.

Ранее на Аляске белый медведь ворвался в посёлок где убил молодую женщину и её годовалого ребёнка.

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