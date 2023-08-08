Американская певица Бейонсе заплатила метрополитену Вашингтона 100 тысяч долларов, чтобы продлить его работу еще на час. Благодаря этому поклонники исполнительницы смогли добраться домой после ее шоу в рамках Renaissance World Tour на метро.

Об этом сообщила пресс-служба Управления городского транспорта Вашингтона.

Концерт Бейонсе на стадионе FedEx Field начался на два часа позже запланированного из-за непогоды. Зрители под навесами ждали, когда завершится гроза и начнется мероприятие. Для того чтобы они смогли добраться домой после шоу, певица оплатила дополнительный час работы метрополитена.

В результате щедрого жеста 98 станций метро Вашингтона были открыты на выход, а единственный вход работал на бульваре Морган, где расположен стадион FedExField.

"В связи с непогодой, которая может задержать начало сегодняшнего концерта Renaissance World Tour в FedEx Field, метрополитен продлит отправление последнего поезда на дополнительный час после ранее объявленного закрытия", - сообщили в метрополитене Вашингтона в день концерта 6 августа.

Напомним, Бейонсе установила рекорд по количеству завоеванных статуэток, вручаемых Академией звукозаписи США. На счету артистки 32 награды.

Ранее мы писали, что в соцсетях раскритиковали украинских звезд, которые побывали на концерте Бейонсе в Варшаве. Среди них была украинская певица Ольга Полякова, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, экс "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, певица Анна Тринчер, телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной.