В четверг, 10 августа, на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик прогнозирует разброс температуры воздуха от +20...+23 градусов в западной части страны до +30...+34 градусов на востоке. На юге ожидается +28...+33 градусов, на севере страны +24...+27 градусов, в центральных областях +24...+29 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет в пределах +25 градусов. К концу недели в столице похолодает, температура воздуха составит +19...+22 градусов, возможны дожди.

Однако с новой недели, по словам Диденко, возобновится жара. В следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров перейдут отметку в +30 градусов. Синоптик прогнозирует во второй половине следующей недели в Украине +30...+35 градусов, а на юге и востоке страны - до +35...+37 градусов.

Напомним, ранее климатологи заявили, что этот год может стать самым жарким в истории.

Также мы писали, что температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня.