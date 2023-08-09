На пляже Нью-Йорка акула напала на украинскую эмигрантку из Одессы. 65-летняя Татьяна получила серьезные травмы, потеряв "приблизительно 9 кг плоти".

Об этом сообщает The New York Post.

Женщину госпитализировали в критическом состоянии. Ее удалось спасти благодаря спасателям, которые сделали жгут из спасательного каната, чтобы остановить кровотечение.

Акула вцепилась в левую ногу женщины чуть выше колена, когда та просто "расслаблено гуляла по воде" в трех метрах от берега.

Это первая атака акулы на Рокавей-бич с 1953 года.

Ранее мы писали, что появилось видео акулы, плавающей среди отдыхающих на пляже Флориды. Акула появилась на пляже Наварра-Бич. Видно, как люди выбегают из воды, а акула кружит близко от берега.

Напомним, в июне в египетском курортном городе Хургада акула съела мужчину в море, на глазах у отдыхающих. Как выяснилось, погибший - гражданин России. Нападение произошло в водах у известного пляжа Дрим Бич (Dream Beach). На видео видно, как после атаки акулы по воде расплывается пятно крови, а над поверхностью моря мелькают то нижние конечности, то голова смертельно раненого мужчины.