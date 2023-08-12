В субботу, 12 августа, несколько взрывов произошло в оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

Он заявил, что взрывы, вероятно, произошли в районе порта.

"Мариупольский район между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия горения/пожара в небе в направлении Запорожской области", - пишет Андрющенко.

Также он опубликовал фото последствий взрывов с Бердянской косы.

Ранее сообщалось, что на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину противника от 350 м до 1,4 км. В связи с плотным минированием украинские группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

Итоги минувшего дня в нашей публикации: "Удар "Кинжалами" по Прикарпатью, массовая замена военкомов, США затягивают передачу F-16".

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