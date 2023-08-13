В Украине 13 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Черниговской и Сумской областях возможен дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура на западе будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +24 днем.

В северных областях ожидается от +13 до +16 ночью и от +23 до +26 днем.

На юге Украины будет от +13 до +17 ночью и от +25 до +28 днем.

На востоке температура воздуха будет от +14 до +21 ночью и от +25 до +27 днем.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11...+16°, днем +22...+27°. В Киеве ночью +14...+16 °, днем около +25°.

Напомним, климатологи предупреждают о возможном новом рекорде средней температуры на планете в 2023 или 2024 годах. Он может быть вызван возвращением погодного явления Эль-Ниньо и изменением климата. Последние восемь лет были самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений, однако температуры, вызванные Эль-Ниньо, могут ухудшить последствия изменения климата, которые уже ощущают страны, включая сильные волны зноя, засухи и лесные пожары.

Как писала "Страна", в Одессе планируют открыть для посещения шесть пляжей. На всех пляжах оборудованы укрытия. Акты об этом предоставлены военному командованию.