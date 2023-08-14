Основатель Telegram Павел Дуров намекнул, что сторис, ранее доступные только для премиальных пользователей, откроют для всех.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав пост в честь десятилетия мессенджера.

Как считает Дуров, в будущем платформа будет возглавлять инновации в социальных сетях в целом.

"Сегодняшнее постепенное развертывание историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram", - говорится в сообщении.

Когда сервис будет общедоступным, Дуров не уточнил.

Основатель мессенджера добавил, что за 10 лет удалось набрать 800 миллионов активных пользователей.

Напомним, 26 июня Telegram объявил о запуске нового сервиса Stories. Истории помещаются в расширяемый раздел в верхней части списка чатов, что делает их легко доступными.

Ранее вышло обновление Telegram, благодаря которому пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, покупать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, а также переводить видеосообщения в текст.

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