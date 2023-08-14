Павел Дуров намекнул, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров намекнул, что сторис, ранее доступные только для премиальных пользователей, откроют для всех.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав пост в честь десятилетия мессенджера.
Как считает Дуров, в будущем платформа будет возглавлять инновации в социальных сетях в целом.
"Сегодняшнее постепенное развертывание историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram", - говорится в сообщении.
Когда сервис будет общедоступным, Дуров не уточнил.
Основатель мессенджера добавил, что за 10 лет удалось набрать 800 миллионов активных пользователей.
Напомним, 26 июня Telegram объявил о запуске нового сервиса Stories. Истории помещаются в расширяемый раздел в верхней части списка чатов, что делает их легко доступными.
Ранее вышло обновление Telegram, благодаря которому пользователи получили возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, покупать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, а также переводить видеосообщения в текст.
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