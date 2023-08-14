Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Бриджит провела отпуск на юге страны.

СМИ публикуют фотографии их отдыха.

На снимках, опубликованных на прошлой неделе, 45-летний президент загорает на яхте, плавает с маской и катается на гидроцикле в компании своей супруги.

70-летняя Брижит попала в кадр в черно-синем костюме для купания, белой бейсболке и солнцезащитных очках. Как и супруг, позже она тоже поныряла с маской.

Сообщается, что президентская семья отдыхала у берегов острова Поркероль, расположенном в Средиземном море у побережья Ривьеры между Марселем и Ниццей.

Ранее в июле мы писали, что президент США Джо Байден отдыхал на пляже Рехобот-Бич в штате Делавэр. В резиденцию на Рехобот Бич его привез кортеж из двух десятков машин.

По подсчётам американских СМИ, с момента вступления в должность Байден провёл 360 дней в отпуске. Это составляет 39% от его срока нахождения на должности главы государства. Как заметили пользователи соцсетей, такое количество дней отпуска многие не получают, "работая всю жизнь", и назвали лидера США "самым отдыхающим президентом".