В соцсетях набирают популярность ролики российского пианиста, композитора и блогера Александра Лосева, который в чат-рулетке играет песни по заказу украинцев.

В видео украинцы и россиянин общаются вполне доброжелательно, причем собеседники Лосева часто заказывают российские и советские песни.

В одном из роликов для Владимира из Киева музыкант сыграл композицию Игоря Талькова "Чистые пруды", для еще одного киевлянина Вадима исполнил песню Михаила Танича и Владимира Шаинского "Если с другом вышел в путь". Также он пел украинскую песню "Червона рута" и многие другие хиты советских времен.

Проект Лосева называется "Русский играет украинцам".

Чат-рулетка (сhatroulette) - сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текстового чата. Посетитель сайта попадет на случайно выбранного незнакомца и начинает с ним онлайн-чат. В любой момент общения пользователь может оставить текущий чат и поискать другого случайного собеседника.

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