В Закарпатской области 15 августа произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера в 23 км к востоку от Ужгорода.

Об этом сообщает Главный центра специального контроля.

Землетрясение произошло вчера в 16:43, эпицентр находился в 23 км к востоку от Ужгорода, Закарпатской области, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым. Колебания испытывают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Отмечается, что землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.

Напомним, в конце июля возле Свалявы на Закарпатье произошло землетрясение.

Перед этим в Полтавской области зафиксировали землетрясение. Люди чувствовали толчки и в Киеве.

Напомним, в мае в Решетиловском районе уже было землетрясение. Были зафиксированы толчки магнитудой три балла. Также мы писали о землетрясении в Мукачевском районе Закарпатской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км.