Специалисты госпредприятия "Антонов" снимают уцелевшие фрагменты с самого большого самолета в мире Ан-225 "Мрия", который был уничтожен в аэропорту Гостомеля в первые дни вторжения РФ. Эти запчасти могут пригодиться в случае строительства новой версии авиалайнера.

Об этом сообщают в издании AviaNews.

Больше всего пострадала носовая часть самолета. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла. Восстановить эти детали невозможно, поэтому их демонтируют.

Уцелевшие детали снимают и сохраняют для строительства новой версии авиалайнера, если такое решение будет принято. Хвостовое оперение, которое сохранилось, может помочь в строительстве нового самолета.

Отмечается, что двигатели с "Мрии" в работе уже несколько месяцев. Самолет оснащен шестью двигателями Д-18Т. Такие же двигатели используют транспортные самолеты Ан-124 из флота ГП "Антонов".

Удалось отремонтировать три из шести двигателей, два их них поставили в качестве запасных частей на Ан-124, сообщает издание.

В прошлом году в "Антонове" заявляли, что начали конструкторские работы для возможного строительства нового самолета.

За уничтожение "Мрии" сейчас судят бывшего гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. По мнению следствия, он проигнорировал предостережения силовиков и не вывез "Мрию" с опасного объекта накануне вторжения.