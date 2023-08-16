Бюро экономической безопасности подтвердило увольнение и.о. директора Эдуарда Федорова. Сообщается, что это было оформлено "по соглашению сторон".

Об этом говорится на сайте бюро.

Вместо Федорова назначен его заместитель Андрей Пащук.

"Андрей Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания", - говорится в сообщении.

Как отметили в Бюро, в настоящее время и.о. его директора будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ, а также обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины".

Народный депутат Ярослав Железняк, который сообщил эту новость еще на прошлой неделе, 11 августа, заявил в своем телеграм-канале, что на самом деле Пащук исполняет обязанности директора уже около месяца.

Отметим, что это уже шестая смена руководства Бюро экономической безопасности за последние 3 года.

Федоров приступил к выполнению полномочий директора БЭБ в апреле этого года.