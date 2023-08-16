Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о представителе рода зайцев – зайце сером или русаке.

Рассказ появился в Фейсбуке организации.



"Длинные когти, острые зубы... Нет, это не о хищнике. Это – о зайце. Да, он имеет крепкие лапы с длинными когтями, которыми не только копает норы, но и может отбиться от нападающего. Заяц способен и укусить, хотя, конечно, острые зубы нужны для активного поедания самого разнообразного корма: трав, ягод, грибов, при случае овощей, диких лесных яблок и груш. Ведь именно летом пора нагулять вес и подготовиться к зиме. Потому что, как всегда, она не за горами…" - сказано в записи.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник сообщал, что на этой неделе территория зоны отчуждения ЧАЭС была обследована с целью описания состава местных водорослей.

Также заповедник рассказывал о птице семейства ржанковых чибисе, которую еще называют пигалицей.