Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным в получении неправомерной выгоды депутата Ровенского областного совета, получившего взятку за оформление инвалидности пострадавшей вследствие аварии на ЧАЭС. Осужденный обязался перечислить на нужды ВСУ два миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 17 августа ВАКС утвердил соглашение по признанию виновности, заключенное между прокурором САП и депутатом Ровенского областного совета.

"Депутат, одновременно занимавший должность главного врача КП "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения", обвинялся в том, что выразил просьбу в получении и фактически получил от гражданки со статусом лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, и имевшей сопутствующие заболевания, 1,2 тысячи долларов за оформление документов, необходимых для принятия решения об инвалидности, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС", - говорится в сообщении.

Суд признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 68 тысяч грн с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения, сроком один год.

Ранее мы писали, что по результатам сотрудничества с прокурорами САП обвиняемый в рекордной взятке бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов" и оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

А в Тернопольской области наркоторговцу смягчили приговор после того, как он задонатил 100 тысяч гривен ВСУ.