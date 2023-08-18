На базе Тинкер ВВС США в Оклахоме в этом году погибли 17 сотрудников. Причины их смерти военные не раскрывают из опасений за семьи погибших.

Об этом сообщает портал Military.com.

Представитель базы Кимберли Вудрафф коротко сказала, что персонал погибал по "различным причинам, и несколько смертей все еще расследуются".

На базе ВВС Тинкер находится более 30 000 человек. Неясно, сколько из умерших были военнослужащими, государственными служащими, подрядчиками или гражданскими лицами, связанными с базой. Один инсайдер рассказал Military.com, что на базе были как самоубийств, так и смерти от COVID-19.

Представитель Министерства обороны США Энн Стефанек заявила, что ведомство обязано публиковать статистику самоубийств каждый квартал, хотя она относится ко всем подразделениям и в ней не указывают отдельные базы. Она добавила, что Пентагон не запрещает публиковать общее количество смертей на базах.

Отсутствие прозрачности в отношении смертей на Тинкере особенно беспокоит военных правозащитников. Например, Тери Казерта, мать 21-летнего моряка Брэндона Казерты, который покончил жизнь самоубийством в 2018 году, настаивает на принятии на федеральном уровне закона Брэндона, направленного на помощь в преодолении кризисов психического здоровья среди военных.

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