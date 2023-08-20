Во время операции в свои 12 лет умер пес по кличке Болци, известный в мемах как Чимс. Все это время пес боролся с раком.

О его смерти сообщили владельцы пса в своем Инстаграме.

"Он заснул в пятницу утром во время последней операции по торакоцентезу. Сначала мы хотели организовать химиотерапию или другое возможное лечение для него после этой операции, но сейчас слишком поздно", – сообщили они.

Владелица пса призвала помнить о радости, которую принес в свет ее пес. Она также надеется, что он и дальше будет приносить радость другим людям онлайн.

"Не грустите, пожалуйста. Вспомните радость, которую Болци принес миру. Cиба-ину c круглой улыбчивой мордой, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена", - написали они.

Владельцы пса также сообщили, что средства, собранные на лечение Болци, будут переданы местным приютам.

Мировым мемом Чимс стал в 2019 году. В это время пользователь социальной сети Reddit опубликовал комикс с ним. Он назывался "Чимсбургер" (Cheemsburbger). А уже потом пользователи сети интернет начали создавать мемы с псом.

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