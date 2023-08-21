Дельфины в Черном море оказались под угрозой исчезновения из-за военных действий.

Об этом пишет издание The New York Times.

За время полномасштабной войны в море погибли около тысячи дельфинов, сообщил министр экологии Украины Руслан Стрелец.

Животные погибли как у побережья Украины, так и Болгарии и Турции. А сколько еще погибших дельфинов дрейфует в море, точно неизвестно.

Некоторые экологи считают, что более 50 тысяч черноморских дельфинов могли погибнуть только в первый год войны. Но ученые, участвовавшие в судебно-медицинских экспертизах, более осторожны в оценках.

Специалисты говорят, что дельфины являются ключевыми существами для морской экосистемы: "Если дельфины в плохом состоянии, то и вся экосистема будет в плохом состоянии".

Подобная плачевная ситуация сложилась и с морскими свиньями.

Животные умирают от мин, загрязнений от взрывчатых веществ, утечек топлива и обломков.

Также российские военные корабли постоянно используют акустические сигналы сонара, которые, по мнению ученых, могут мешать дельфинам ориентироваться, поскольку они используют свой естественный гидролокатор для эхолокации.

А запуски ракет и низколетящие российские истребители только усиливают какофонию, травмирующую дельфинов.

Напомним, что в Черном море погибли тысячи дельфинов, которые выбрасываются на берег и умирают от голода из-за боев.

Также мы писали о том, что директор Одесского зоопарка рассказал о судьбе смытых в море животных из зон подтопления.