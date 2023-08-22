В Москве нашли тела еще двух диггеров, которые погибли в подземном коллекторе реки Неглинка из-за дождя. Ранее нашли шесть тел членов экскурсионной группы диггеров, спустившейся под землю.

Об этом сообщают российские экстренные службы.

Сообщалось, что восемь человек, включая экскурсовода-диггера, спустились осмотреть коллекторы 19 и 20 веков. В группе было трое молодых людей 15-18 лет. Через час пошел дождь, и группа выйти на поверхность не смогла.

Таким образом найдены погибшими все восемь участников незаконной экскурсии.

Напомним, сегодня в РФ заявляли, что в Московской области сбили два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. В Красногорске обломки дрона повредили многоэтажку. В 25-этажном доме поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.

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