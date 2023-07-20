Одессу накрыл мощный ливень с градом. Приостановлено движение трамваев. По ряду улиц уже сложно проехать.

В соцсетях очевидцы публикуют последствия стихии.

Напомним, в конце мая Одессу также накрывал сильный ливень с градом, превративший улицы в реки.

Этой ночью юг Украины снова оказался под ударом российских войск. В Одессе и Николаеве зафиксированы разрушения, есть раненые.

В Одессе из-за обстрела пострадало генконсульство Китая, разрушено здание в районе порта, ранены люди.

В Минобороны РФ в очередной раз назвали атаку по Одесской области "ударом возмездия" за атаку по Крыму 19 июля, когда на военном полигоне сгорел склад боеприпасов.

Тем временем война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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