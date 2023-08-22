В суд передано дело о поставке ВСУ бракованных бронежилетов на почти шесть миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ в своем Фейсбуке.

Схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ разоблачили в Закарпатье военная контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ. За бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов. В ходе их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях.

Тем самым фигуранты сорвали выполнение оборонного заказа почти на шесть миллионов гривен. Вся партия некачественной продукции изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков.

По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры. Установлено, что предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку ВСУ оптовой партии бронежилетов. При этом их стоимость была искусственно завышена, а качество не отвечало требованиям государственного стандарта.

На основании собранных доказательств директору предприятия-поставщика доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченной схеме. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ накрыла канал продажи через супермаркеты бесплатных бронежилетов для фронта на 12 миллионов.

Также СМИ писали о закупках некачественной формы для ВСУ по втрое завышенным ценам, от которых, впрочем, открестилось Минобороны.