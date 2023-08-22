В Николаевской области СБУ задержала женщину, подозреваемую в обмане членов семей пленных военных. Она более 500 семей.

Об этом сообщает СБУ.обманула

Мошенница, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выкачивала деньги у их близких. За сумму до 7 тыс. грн за одного военного фигурантка обещала его родным найти родственника и предоставить информацию о его местонахождении и физическом состоянии. Но сразу после получения суммы злоумышленница обрывала коммуникацию с потерпевшими, не дав никакой информации.

Таким образом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.

Для реализации схемы она создала в соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Там она предлагала свои детективные "услуги" и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения текущих вопросов поиска пропавших.

Сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

В настоящее время задержанной сообщили о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взяли ее под стражу.

Ранее под Одессой СБУ задержала мошенников, которые выманивали деньги у родных погибших украинских военных.

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