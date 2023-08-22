Российские минные поля в Украине примерно размером с Западную Германию.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

По ее словам, Россия соорудила в Украине минные поля площадью с Западную Германию, и Киев просит у западных партнеров средства их преодоления.

«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины. В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля», – сказала Бербок на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Она заявила, что именно поэтому Украина дала понять, что ей необходимы материалы для преодоления этих минных полей.

«Мы работаем над этим в полную силу», – также сказал Бербок, отвечая на вопрос о том, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus, запрошенные Украиной, и когда это произойдет.

Известно, что американские журналисты считают, что для полного разминирования территорий Украине понадобится около 800 лет.

Ранее Резников заявил о дефиците саперов в ВСУ, что замедляет наступление украинских войск.