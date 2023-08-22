Кабинет министров утвердил проект строительства Национального военного мемориального кладбища.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, кладбище должно быть создано до 30 августа 2025 года в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, который граничит с Киевом.

В проекте отмечается, что для обустройства кладбища в селе Гатное выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га.

Между тем в мае Верховная Рада приняла законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища на 50 тысяч захоронений в Быковне - поселке на окраине Киева.

Интересно, что изначально киевские власти рассматривали другие локации для строительства военного мемориального кладбища: Бабий Яр и Лысую гору. Но в конечном итоге Киевсовет отказался от идеи строить кладбище на Лысой горе и в Бабьем Яру, против чего также выступали различные активисты.

А незадолго до этого, в апреле, Киевсовет отвел землю под будущую застройку Национального военного мемориального кладбища в Быковне. По его планам, общая площадь военного мемориального кладбища должна была достигнуть почти 100 гектаров.