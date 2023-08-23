В день проведения третьего саммита Крымской платформы, который должен пройти сегодня в отеле "InterContinental", в Киеве значительно усилили меры безопасности.

От Майдана Независимости до Михайловской площади дежурит большое количество правоохранителей и автомобили скорой помощи.

Возле Стены памяти на Михайловской площади, где обычно возлагают цветы иностранные делегации, выстроился президентский полк, который обычно привлекают для приема иностранных гостей.

На близлежащих улицах не работают светофоры, движение автотранспорта регулирует патрульная полиция. В связи с этим в центре столицы образовались длинные пробки.

На данный момент на Крымскую платформу уже начали прибывать первые участники саммита. Журналистов, в том числе иностранных, близко к делегациям не подпускают.

Напомним, вчера в преддверии третьего Международного саммита Крымской платформы с рабочим визитом в Украину прибыла Президент Венгрии Каталина Новак.

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