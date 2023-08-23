Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник объяснил, почему кабаны любят вываливаться в грязи.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.

В народе бытует много пословиц и поговорок о тяге свиней к грязи: свинья болото всегда найдет; наряди свинью в серьги, а она - в навоз; свинья грязи найдёт; свинья черна, свинья бела - всё чушка. И они правдивы.

"Дикие свиньи очень любят грязь. Если не найдут лужу, то хоть ямку выроют. А все для того, чтобы охладиться, если жара, или избавиться от паразитов. Заодно выкопать из болота пятаком что-нибудь съедобное – корешок или личинку. А еще некоторые ученые утверждают, что качание в грязи – важная составляющая поведения диких свиней, потому что, кроме всего прочего, они получают от этого процесса немалое наслаждение", - сказано в посте.

Ранее Чернобыльский биосферный заповедник публиковал фотографии кабана, который с видимым наслаждением зарывается в лужу грязи.

Также "Страна" приводила снимок молодого кабана из зоны отчуждения ЧАЭС, у которого еще не успели прорезаться грозные клыки.