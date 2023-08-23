Брошенная пролетавшей птицей мёртвая рыба оставила без электричества жителей американского города в Нью-Джерси
Дохлая рыба оставила без света жителей городка Сэйревилль в американском штате Нью-Джерси.
Об этом сообщила местная полиция в Фейсбуке.
Прибывшие на место аварии ремонтники нашли рыбину в замкнувшем трансформаторе.
"Большая часть Нижнего Сейревиля остается без электричества. На трансформаторе была обнаружена рыба. Эта рыба уничтожила трансформатор! Как рыба туда попала? У нас есть гипотеза. Мы предполагаем, что птица уронила ее, когда пролетала", - предположили полицейские.
Как пишут американские журналисты, в результате инцидента, который произошел 13 августа, в городке оказались обесточены две тысячи жителей.
Позже полиция сообщила, что электричество в Сэйервилле после нескольких часов ремонтных работ было восстановлено.
Ранее мы рассказывали, что 14 августа водитель комбайна оставил без электричества город Львов и всю Львовскую область. Комбайнер нарушил правила безопасности при работе у высоковольтной линии.
21 августа тоже произошло кратковременное обесточивание Львова и области. На этот раз причиной аварийной ситуации стала работа лесорубов, срезавших дерево рядом с высоковольтной линией.