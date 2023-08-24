Британия выделила деньги на обучение английскому языку украинских беженцев, но их хватит только на 5% живущих там украинцев.

Как сообщил Департамент повышения уровня жилищного строительства и общин Великобритании, государство выделило 11,5 млн фунтов стерлингов (более 14,5 млн долларов) для помощи украинским беженцам.

Сообщается, что этой помощью смогут воспользоваться до 10 тысяч украинцев. Она будет представлена в виде изучения английского языка.

По данным на май 2023 года, всего в Великобритании проживает 201 тысяча украинских беженцев.

Напомним, украинские врачи с многолетним стажем и опытом не могут найти работу в Британии и вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом. Вернуться им в профессию мешает процесс переаттестации, который "может занять годы".

Ранее Daily Mail сообщало, что в Британии растет недовольство поведением украинских беженцев. В стране даже появилось сообщество пострадавших от украинцев. Ряд британцев, открывших свои дома для украинских беженцев, призывают к более жесткой проверке беженцев - после того, как якобы стали жертвами обмана и воровства со стороны гостей.