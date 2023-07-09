Украинские врачи с многолетним стажем и опытом не могут найти работу в Британии и вынуждены заниматься низкоквалифицированным трудом.

Об этом пишет New York Times.

Доктор Светлана Садова, кардиолог и мать-одиночка 16-летних близнецов, провела два десятилетия, леча пациентов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Это сильно отличается от ее последней роли — мытья посуды на кухне ресторана на окраине Лондона примерно за 12 долларов в час.

Доктор аль-Шейх, выходец из Ирака, почти всю жизнь работавший хирургом в Харьковской клинической больнице, вообще не может найти в Лондоне никакой работы, хотя одно время трудился грузчиком.

Вернуться же в профессию ему мешает процесс переаттестации, который "может занять годы".

"Мне предложили работу уборщиком в больнице", — сказал аль-Шейх.

Основная мотивация для этих людей к отъезду - семья и маленькие дети, за чью безопасность они волнуются. Но многие из них уже думают о возврате в Украину.

Ранее Daily Mail сообщало, что в Британии растет недовольство поведением украинских беженцев. В стране даже появилось сообщество пострадавших от украинцев. Ряд британцев, открывших свои дома для украинских беженцев, призывают к более жесткой проверке беженцев - после того, как якобы стали жертвами обмана и воровства со стороны гостей.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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