В Испании полиция обнаружила самый крупный за всю историю страны тайник с кокаином. В нем было спрятано 9,5 тонн кокаина из Эквадора.

Об этом говорится в сообщении полиции в соцсети X (ранее Twitter).

Заявляется, что наркотики нашли в ящиках из-под бананов в контейнерах для морских перевозок. Груз должны были доставить в Португалию для последующей продажи в Европе.

При проведении операции задержанных нет.

🚩Histórica operación antidroga en el Puerto de #Algeciras



🔵El mayor alijo de #cocaína intervenido nunca en España



🔵9,5 toneladas ocultas en cajas de bananas dentro de un contenedor marítimo procedente de #Ecuador #SomosTuPolicía pic.twitter.com/NrClE0Q0GZ August 25, 2023

Ранее мы писали, что под Прагой работники супермаркета нашли в ящиках с бананами из Эквадора более 600 кило кокаина. Утверждалось, что данная партия кокаина является одной из крупнейших партий наркотиков, перехваченных в Чехии. Она поступила в Чехию из Эквадора транзитом через Амстердам. Если бы найденный объем наркотика был продан на черном рынке, то преступники выручили бы около 2 млрд крон (почти 91 млн долларов).

А недавно ГБР накрыло канал ввоза в Украину кокаина из Эквадора, который организовал бывший правоохранитель.

Также мы писали, что в прошлом году в Одессе пограничники обнаружили четыре килограмма кокаина из Латинской Америки, перемешанного со шлаком.