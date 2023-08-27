С 1 сентября в Париже из сервисов по аренде исчезнут электросамокаты. Столица Франции станет первым городом в Европе, где запретят общедоступное использование такого вида транспорта.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Заявляется, что городской совет принял решение не продлевать контракты с тремя частными операторами, предоставляющими эти средства передвижения в Париже.

Решение совета обусловлено результатами городского референдума, который прошел в апреле этого года. Из 103 084 респондентов на вопрос, "вы за или против скутеров самообслуживания", 89% ответили "против". Прежде всего горожан беспокоили плохо припаркованные самокаты, а также безопасность пользователей этих скутеров.

Сообщается, что голосование подверглось критике из‑за низкой явки (в нем приняли участие всего 7,5% горожан), в том числе и со стороны компаний-арендодателей.

"Явка могла бы быть более значительной и репрезентативной, если бы процедура голосования была иной: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация", - написали три частных оператора в совместном пресс-релизе.

В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тысяч поездок на электросамокатах. Опрошенные RTBF горожане тоже недовольны нововведением. По мнению одной жительницы, поездки на скутерах были удобнее, чем пользование личным авто. Другой респондент, американский турист, отметил, что катание на самокате ему показалось более комфортным, чем спуск в метро.

Напомним, в прошлом году пятилетний украинский ребенок-беженец был сбит насмерть во французской Ницце электрическим скутером.

А в Польше пьяный украинец на электросамокате устроил ДТП.