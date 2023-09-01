В сентябре 2023 года Украину ждет ряд изменений.

Некоторым переселенцам будут отменены выплаты. В ПЦУ и УГКЦ вступает в силу новый церковный календарь праздников. Большинство школьники вернутся за парты.

В Киеве поменяется время работы заведений.

Подробно об этих и других нововведениях, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года - в обзоре "Страны".

Новые условия отмены выплат для ВПЛ

Внутренние переселенцы продолжат иметь право на получение помощи в виде ежемесячных выплат (3000 грн для детей и людей с инвалидностью, 2000 грн — для других ВПЛ).

С 1 сентября меняется порядок назначения и пересмотра таких выплат. ВПЛ могут лишить выплат, если они:

приобрели новый автомобиль или другое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (исключения: автомобили, приобретенные волонтерами и переданные на нужды обороны страны; мотоциклы и автомобили для людей с инвалидностью),

купили земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют депозит в банке на сумму от 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье или часть жилья, расположенного вне оккупированных территорий или зоны боевых действий (если площадь жилья более 13,65 кв. м на одного члена семьи),

находятся на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате, психоневрологическом интернате, доме-интернате для граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью,

находятся на полном государственном содержании в школе-интернате, заведении специализированного образования военного направления.

О прекращении выплат органы соцзащиты должны уведомить украинца. Граждане будут иметь право обжаловать решение.

Учебный год 2023–2024 в Украине

Большая часть учебных заведений Украины с 1 сентября начнет работу в очном режиме.

Около 75% школ или вернутся за парты, или перейдут к комбинированную формату, когда часть уроков пройдет онлайн, а часть – очно. Для младших классов Минобразования рекомендовало учебу офлайн.

Обучение во время воздушной тревоги должно прерываться. До сигнала об отбое опасности ученикам и педагогам следует находиться в укрытии.

В Киеве сообщается, что на очной форме обучения будут все школы, за исключением тех, где не оборудованы убежища. При этом пока множество школьных укрытий к приему посетителей не готовы, как показала проверка "Страны".

В Харькове, который обстреливается сильнее, классы для учеников откроются с 1 сентября в том числе и в метро.

В новом учебном году произойдут изменения в учебной программе. Дисциплину "Защита Украины" дополнят изучением минной безопасности, правил ориентирования на местности, домедицинской помощи и управлению дронами.

Сам учебный год, по решению Кабмина, продлится до 28 июня.

В Киеве - послабления по ресторанам и новые пропуска

В Киеве с 1 сентября продлят работу заведений общественного питания на один час – до 23:00.

Об этом власти попросили рестораторы с учетом сокращения комендантского часа, который теперь в столице действует с полуночи.

Также в Киеве с 25 сентября вводятся пропуски нового формата - для передвижения по городу во время комендантского часа.

То есть тем, у кого пропуска есть сейчас, должны снова подать на них заявку. Их прием начнут с 4 сентября в Центральном управлении Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктурые города и органов государственной власти", - объяснил смену формата глава военной администрации Сергей Попко.

По его словам, старые пропуска нужно будет сдать.

Новый церковный календарь ПЦУ и УГКЦ

1 сентября 2023 года начинается новый церковный год.

ПЦУ и УГКЦ теперь будут отмечать церковные праздники в соответствии с новоюлианским календарем.

Согласно нему, большинство дат церковных праздников сместятся на 13 дней назад. К примеру, Рождество Богородицы, которое ранее ПЦУ чтила вместе с УПЦ 21 сентября, теперь будет отмечаться 8-го.

Аналогично смещаются другие церковные праздники этого месяца.

В УПЦ календарь праздников остается прежним.

Также с 1 сентября вступает в силу закон о новых датах для некоторых государственных праздников.

- 25 декабря - Рождество Христово (вместо 7 января)

- 15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля)

- 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

Новости для украинцев в Чехии

С 1 сентября новые украинские беженцы в Чехии смогут обратиться за кратковременным жильем до оформления документов только в Брно и Остраве.

В Праге такое временное размещение впредь не будет возможным, сообщил официальный портал для иностранцев.