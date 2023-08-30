Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал президентом страны на переходный период.

Об этом заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.

"После сегодняшней встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период", - сказал он.

Тем временем законно избранный глава государства Али Бонго Ондимба вышел на связь после переворота и сообщил о положении дел в стране. Он обратился к союзникам по всему миру и попросил отреагировать на то, что его взяли под стражу в резиденции, причем местонахождение супруги и сына ему неизвестно.

Ранее действующий президент Габона Али Бонго победил на выборах главы государства с 64,2 процента голосов. Представитель оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7 процента. Военные Габона отменили результаты президентских выборов и распустили властные структуры. Они также обвинили руководство Габона в "безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос".

В июле в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.