В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге в результате пожара в многоэтажном доме погибли 73 человека, в том числе 13 детей.

О произошедшем сообщает телеканал CNN.

На данный момент известно, что в результате ЧП пострадали более 50 человек.

Огонь вспыхнул в заброшенном пятиэтажном здании в центре города, занятом сквоттерами — бедными людьми без собственного жилья. Их там проживало более сотни человек, в том числе семьи.

По словам одного из обитателей здания, ворота на выходе во время пожара оказались закрыты.

"Они закрыли ворота. После этого у меня не было никакого плана. Я просто сидел (в своей комнате - Ред.)", — заявил житель многоэтажки.

Причина возгорания остается неясной. Известно только, что пожар случился ночью, когда жители дома спали.

После трагедии встал вопрос, кто должен отвечать за подобные дома и их безопасность. В Йоханнесбурге ещё много таких же заброшенных сооружений.

Ранее мы сообщали, что ночью в Харькове произошёл пожар в шестнадцатиэтажке, погибла женщина.

Были также опубликованы фото, убежища одного из киевских вузов, в котором после пожара поселились бомжи.