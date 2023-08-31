Пожар в многоэтажном доме Йоханнесбурга унёс жизни 73 человек. Фото и видео
В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге в результате пожара в многоэтажном доме погибли 73 человека, в том числе 13 детей.
О произошедшем сообщает телеканал CNN.
На данный момент известно, что в результате ЧП пострадали более 50 человек.
Огонь вспыхнул в заброшенном пятиэтажном здании в центре города, занятом сквоттерами — бедными людьми без собственного жилья. Их там проживало более сотни человек, в том числе семьи.
По словам одного из обитателей здания, ворота на выходе во время пожара оказались закрыты.
"Они закрыли ворота. После этого у меня не было никакого плана. Я просто сидел (в своей комнате - Ред.)", — заявил житель многоэтажки.
Причина возгорания остается неясной. Известно только, что пожар случился ночью, когда жители дома спали.
После трагедии встал вопрос, кто должен отвечать за подобные дома и их безопасность. В Йоханнесбурге ещё много таких же заброшенных сооружений.
Ранее мы сообщали, что ночью в Харькове произошёл пожар в шестнадцатиэтажке, погибла женщина.
Были также опубликованы фото, убежища одного из киевских вузов, в котором после пожара поселились бомжи.