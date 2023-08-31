В Государственном бюро расследований (ГБР) назвали возможные причины крушения двух вертолетов под Краматорском. По мнению ведомства, одной из причин авиакатастрофы может быть диверсия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

По информации ГБР, в ходе расследования специалисты выяснят, в каком состоянии были вертолеты и были ли соблюдены правила подготовки к полетам. Также будет изучаться версия касательно диверсии или поражения вертолетов россиянами.

Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков". В рамках расследования назначен также ряд экспертиз.

Напомним, на днях на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что авиакатастрофа с украинскими вертолетами на Донбассе, в которой погибли шесть пилотов, произошла из-за появления российского истребителя - летчики пытались избежать поражения.

Перед этим в ВСУ раскрыли подробности авиакатастрофы под Житомиром, в которой погибли три пилота.