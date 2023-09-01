В Украине заработало новое образовательное приложение. Его презентовал Зеленский
Владимир Зеленский 1 сентября презентовал новое государственное образовательное приложение "Мрия".
Об этом сообщают соцсети президента и Офиса президента.
По словам Зеленского, приложение будет полезно всем ученикам: которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Его главная задача - помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.
Пилотный проект планируют внедрить в школы до декабря, а потом расширить на детские сады, учителей, родителей.
В приложении будут:
- встроенная библиотека учебных материалов, при этом материалы будут рекомендоваться индивидуально для каждого пользоателя;
- раздел "Портфолио", где указаны разные достижения ученика;
- возможность отслеживать успехи и развитие ребенка на основании неких алгоритмов, а не оценок;
- расписание различных занятий;
- удостоверение ребенка - "Мрия ID";
- возможность для родителей убедиться, что ребенок в укрытии, если объявлена тревога;
- чат между учителями и родителями;
- образовательные материалы и курсы для учителей.
Также заявлено, что "Мрия" должна максимально убрать заполнение бумажных документов учителями.
Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине первоклассников на 15 тысяч больше, чем в прошлом.
Также мы рассказывали, как работают школы на оккупированных территориях Украины с 1 сентября.