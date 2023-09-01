Владимир Зеленский 1 сентября презентовал новое государственное образовательное приложение "Мрия".

Об этом сообщают соцсети президента и Офиса президента.

По словам Зеленского, приложение будет полезно всем ученикам: которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Его главная задача - помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

Пилотный проект планируют внедрить в школы до декабря, а потом расширить на детские сады, учителей, родителей.

В приложении будут:

встроенная библиотека учебных материалов, при этом материалы будут рекомендоваться индивидуально для каждого пользоателя;

раздел "Портфолио", где указаны разные достижения ученика;

возможность отслеживать успехи и развитие ребенка на основании неких алгоритмов, а не оценок;

расписание различных занятий;

удостоверение ребенка - "Мрия ID";

возможность для родителей убедиться, что ребенок в укрытии, если объявлена тревога;

чат между учителями и родителями;

образовательные материалы и курсы для учителей.

Также заявлено, что "Мрия" должна максимально убрать заполнение бумажных документов учителями.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине первоклассников на 15 тысяч больше, чем в прошлом.

Также мы рассказывали, как работают школы на оккупированных территориях Украины с 1 сентября.