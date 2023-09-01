Приложение презентовал президент. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский 1 сентября презентовал новое государственное образовательное приложение "Мрия".

Об этом сообщают соцсети президента и Офиса президента.

По словам Зеленского, приложение будет полезно всем ученикам: которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Его главная задача  - помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

Пилотный проект планируют внедрить в школы до декабря, а потом расширить на детские сады, учителей, родителей.

В приложении будут:

  • встроенная библиотека учебных материалов, при этом материалы будут рекомендоваться индивидуально для каждого пользоателя; 
  • раздел "Портфолио", где указаны разные достижения ученика;
  • возможность отслеживать успехи и развитие ребенка на основании неких алгоритмов, а не оценок;
  • расписание различных занятий;
  • удостоверение ребенка - "Мрия ID";
  • возможность для родителей убедиться, что ребенок в укрытии, если объявлена тревога;
  • чат между учителями и родителями;
  • образовательные материалы и курсы для учителей.

Также заявлено, что "Мрия" должна максимально убрать заполнение бумажных документов учителями.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине первоклассников на 15 тысяч больше, чем в прошлом.

Также мы рассказывали, как работают школы на оккупированных территориях Украины с 1 сентября.

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