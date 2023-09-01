Отрасль беспилотников в России развивается очень быстро. Одного миллиона специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года, может не хватить.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить миллион специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро", - сказал он.

Путин отметил, что отрасль БПЛА в стране имеет собственный вектор развития, беспилотники применяются в разных отраслях, в частности, в сфере обороны, в почтовой работе, в лесоохране.

Во время открытого урока один из участников, 14-летний ученик Булат Нургалиев из Казани, который занимается сборкой и полетами БПЛА, попросил президента РФ открыть в регионах коптер-парки для тренировок, так как из-за действующих ограничений безопасности их проводить сложно.

"Есть ряд ограничений, мы с твоими взрослыми коллегами несколько месяцев назад встречались, говорили на эту тему, они связаны с необходимостью обеспечения безопасности, но тем не менее многие из них мешают развитию направления деятельности. Я уверен, что наш с тобой разговор услышат и в Татарстане... Думаю, что и там это можно будет сделать, наверняка сделают", - заверил Путин.

Ранее в российский курс начальной военной подготовки учеников 10-х и 11-х классов ввели модуль по боевому применению бесилотников и противодействию дронам противника.

Между тем украинские военные пожаловались Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку на российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан".