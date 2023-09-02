В Хмельницкой области похоронили пилота-штурмана Валентина Воробца, который погиб при крушении вертолета Ми-8 под Краматорском.

На момент гибели Воробцу было 22 года.

Напомним, тогда, уходя из зоны поражения российского истребителя, разбилось два боевых вертолёта и погибли шесть лётчиков из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Ранее в ГБР назвали возможные причины крушения двух военных вертолетов под Краматорском, достоверность которых должно показать расследование.

По информации Бюро, в ходе экспертизы специалисты выяснят, в каком состоянии находились вертолёты и были ли соблюдены правила подготовки к полётам. Также будет рассматриваться версия касательно диверсии или возможного поражения вертолётов россиянами. Профильные специалисты проведут расшифровку бортовых "чёрных ящиков". В рамках расследования назначен также ряд дополнительных экспертиз.

Также в ВСУ рассказали обстоятельства авиакатастрофы вертолётов, ставшей причиной гибели шести пилотов.

"Два вертолета Ми-8 выполняли боевую задачу. Во время того как они летели на задание, произошел вылет российского истребителя Су-35. Для того, чтобы избежать вероятного поражения, они заходили на посадку и произошла авиакатастрофа", - рассказал спикер Восточной группировки Илья Евлаш.