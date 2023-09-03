Сегодня, 3 сентября, в Украине ожидается незначительное похолодание, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Синоптики прогнозируют на Западе и в центральных регионах сильные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Сегодня на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем +19 +23 градуса, ночью +12 +15.

На востоке дневная температура будет +22 +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +12 +16.

На севере без дождя, днем ожидается +22 +25 градусов, ночью +12 +15.

В центре также прогнозируют дожди, днем будет +24 +28 градусов, ночью +13 +16.

На юге без осадков, днем температура воздуха ожидается +27 +29 градусов, ночью +16 +19.

В Киеве ожидается днем переменная облачность, столбики термометров днем покажут +23 +25 градусов, а ночью +15+17 градусов.

Ранее сообщалось, что нас ожидает резкое похолодание и сезон дождей. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре.

Также метеорологи предупредили, что всему миру нужно готовиться к экстремальной жаре. В ВМО заявили, что наибольший риск для здоровья составляет не дневная жара, а ночные температуры, особенно опасны для уязвимых групп населения.