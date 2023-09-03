В Холодногорском районе Харькова маленький ребенок больше суток провел один в закрытой квартире, его нашли патрульные, приехав на вызов о затоплении.

Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковщины.

"Патрульные прибыли по вызову о том, что уже почти сутки женщину затапливают из квартиры сверху. Также она сообщила, что все это время из-за дверей жилья доносился детский плач", - говорится в сообщении.

Зайдя в квартиру, полицейские увидели там маленькую девочку.

"Ребенок постоянно плакал, он был очень испуган и растерян. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия", - отмечают полицейские.

Ребенка госпитализировали, а родителей ищут.

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