В ночь на 4 сентября в Одесской области пассажирский поезд задел последним вагоном грузовой, из-за чего оба состава сошли с рельсов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, обошлось без пострадавших, а пассажирам предложили ждать новый поезд.

В "Укрзализныце" уже заявили, что поезд из Одессы в Днепр существенно задерживается "из-за внештатной ситуации", которая возникла в Одесской области.

Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, пассажирам обещают бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Полтавской области сошел с рельсов товарный вагон, в связи с чем ожидалась задержка целого ряда поездов Харьковского направления. Однако вагон был поднят с опережением графика, и изменения в движении коснулись лишь трех поездов.

А 14 августа сообщалось о массовой задержке поездов в Киевской области, вызванной сходом с рельсов вагона грузового поезда по направлению движения из-за слома оси со стороны станции Триполье-Днепровское на 36-м километре.