Олаф Шольц показал первое фото после того, как упал во время пробежки.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Правый глаз у канцлера закрыт черной повязкой, под которой видны ссадины.

"Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!", — сказал Шольц.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму и отменяет все публичные мероприятия. Сообщается, что политик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице.

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