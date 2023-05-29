Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала видео с президентом Беларуси, на котором он выглядит вполне здоровым.

Ранее белорусские оппозиционные паблики писали, что Лукашенко стало плохо после ужина с Владимиром Путиным 25 мая в Кремле, и его якобы "откачивали" в больнице.

Правда, другие белорусские оппозиционеры эту информацию опровергали и сообщали, что Лукашенко вернулся в Минск.

А сегодня он встретился с главой центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Это уже не первые слухи о госпитализации Лукашенко. Ранее Лукашенко досрочно уехал с празднования Дня Победы в Москве, как выяснилось позже - из-за проблем со здоровьем. Он отсутствовал на публике пять дней.

Белорусская оппозиция тогда заявляла, что у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.

Сам Лукашенко заявил, что у него был аденовирус. Он также заявил, что у него был очень плотный график, что мешало нормально пролечиться.

Кроме того, после появления слухов о тяжелой болезни Лукашенко появился на публике с перебинтованной рукой. При этом, на фото с парада в Москве у него также замечали бинт, но на правой руке.