Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму и отменяет все публичные мероприятия. Сообщается, что политик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице.

Об этом пишет издание Frankfurter Rundschau.

"В субботу с канцлером произошёл несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия придётся отменить", - заявил представитель канцлера прессе.

Ранее в Турции опровергли слухи об инфаркте у президента Эрдогана, но отменили все запланированные интервью. Это случилось после того, как во время интервью журналистам турецкий лидер вдруг почувствовал себя плохо.

Также после слухов о своей тяжёлой болезни белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о своей болезни и назвал диагноз.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал политик.

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