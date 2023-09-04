Один день войны обходится Украине в 100 млн долларов. Об этом сообщил Алексей Резников.

Министр обороны сказал, отвечая на вопрос, почему граждане до сих пор скидываются своими деньгами на дроны и прочие необходимые для армии вещи.

"Когда звучит претензия: "Почему только граждане покупают?", я объясню. Граждане сбрасывают свои собственные средства на запросы волонтеров – и это правильно. Слава Богу, они помогают и поддерживают - это хорошо. Но я знаю все бюджеты, потраченные на поставки для войска – те, которые волонтеры обеспечивают, и официально государство. Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – это 3% всего, что попало на войну", - заявил Резников в интервью Укринформу.

Он считает, что из-за такой разницы трат "несправедливо предъявлять претензии государству" и руководству страны.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, что все делают волонтеры. Это не так. На самом деле это делают граждане Украины – работающие, потому что они платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию", - заявил Резников.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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