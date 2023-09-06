Министр обороны Британии Грант Шэппс подтвердил уничтожение танка "Челленджер-2" (Challenger 2) в Украине. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять ВСУ замену уничтоженному танку.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала Sky News.

"Я могу подтвердить, что это так", — ответил министр на вопрос журналистки о танке.

На ее вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Украине еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил: "Нет".

Кроме того, он подтвердил, что шесть членов экипажа танка выжили.

ВСУ впервые потеряли танк "Челленджер-2", прибывший из Великобритании. По сообщениям СМИ, российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у украинских военных осталось только 13 таких машин.

Ранее мы писали, что источником информации о потере машины стало видео, снятое, судя по всему, украинскими военными. Съемка обгорелого танка была произведена на ходу из машины, которая передвигалась под обстрелом и миновала "Челленджер-2".

Вскоре после появления кадров в британском Минобороны заявили, что экипаж танка выжил при атаке благодаря качественному западному оборудованию.