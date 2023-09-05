Экипаж танка "Челленджер-2" выжил при атаке благодаря качественному британскому оборудованию.

Об этом телеканалу Sky сообщил источник в Минобороны Великобритании.

Кадры уничтожения танка "Челленджер-2" в Украине "подчеркивают качество оборудования, которое Великобритания предоставляет во время конфликта", заявил источник.

"В танках, которые Украина имела в своем распоряжении до поддержки Запада, шансы экипажа выжить невредимым были равны нулю", – добавил он.

Ранее российские телеграм-каналы заявили, что в Украине впервые был подбит британский танк "Челленджер".

Американский финансово-экономический журнал Forbes подтвердил потерю Украиной первого танка "Челленджер-2".

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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