Российские паблики заявляют, что в Украине впервые подбит британский танк "Челленджер".

Источником этой информации стало видео, снятое, судя по всему, украинскими военными. Съемка ведется из машины, которая едет под обстрелом и минует горящий танк.

Что это за танк - в огне и дыму различить сложно. Единственная отсылка у горящей машины к "Челленджеру 2" - характерная верхняя лобовая деталь корпуса, над основанием пушки.

Украина и Британия поражения данного танка не подтверждали.

Также не подтверждена пока достоверность данного видео.

Ранее Forbes сообщал, что в бой на Ореховском участке под Работино ввели 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, на вооружении которой стоят 14 переданных Лондоном "Челленджеров". Также по данным издания, за неделю были списаны как минимум две из 20 машин для разминирования M1132.

Напомоним, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за публикаций СМИ о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте по ней за сутки было нанесено пять авиаударов.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.