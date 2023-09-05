Американский финансово-экономический журнал Forbes подтвердил потерю Украиной первого танка "Челленджер-2" (Challenger 2), о чем ранее писали российские телегам-каналы.

Журнал опубликовал заметку под названием "Украина потеряла свой первый танк "Челленджер-2", ссылаясь на то же видео, появившееся в сети, что и россияне.

Журналисты опознали в машине один из бывших британских "Челленджеров-2", переданных 82-й десантно-штурмовой бригаде. Всего подразделению было передано 14 таких машин.

Поражение танка произошло через несколько дней после того, как Минобороны Украины показало машину в интервью с солдатами 82-й бригады.

Издание отмечает, что на видео башня танка осталась на месте, что подтверждает его живучесть.

О поражении танка написала и британская газета The Guardian, отмечая, что это первый случай в истории, когда "Челленджер-2" был в бою подбит противником.

В 2003 "Челленджер-2" был уничтожен в Ираке, но тогда это произошло из-за попадания под дружественный огонь.

Ранее в августе Forbes сообщил, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ начала терять технику. По данным издания, за неделю были списаны как минимум две из 20 машин для разминирования M1132.

А незадолго до этого журнал написал, что 82-я бригада - это один из последних резервов ВСУ на Запорожском направлении, который был брошен в бой.