В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий прекратить полномочия местных советов в регионах, где созданы военные администрации.

Карточка документа появилась на сайте парламента Украины.

Таким образом в случае принятия должен быть распущен в том числе Киевский городской совет.

Законопроект зарегистрировали нардепы от группы "Восстановление Украины" Валерий Гнатенко (ранее был во фракции ОПЗЖ) и Александр Юрченко (избирался по списку "Слуг народа", но вышел из фракции после коррупционного скандала).

"Законопроект урегулирует момент прекращения полномочий депутатов местного совета в случае образования военной администрации в случае введения военного положения в отдельных местностях", - пишут они в пояснительной записке.

Отметим, что группа "Восстановление Украины", как считается, ориентируется на нардепа-предпринимателя Вадима Столара, у которого в последние годы тяжелые отношения с мэром Киева Виталием Кличко.

В последнее время не раз возникали слухи об урезании полномочий Кличко из-за его конфликта с Офисом президента.

В июне мы разбирали, отстранят ли мэра Киева от должности после скандала с убежищами, во время которого выяснилось, что многие столичные укрытия непригодны. Смерть от обломков ракет трех человек у закрытого бомбоубежища в Киеве стала причиной обострения давнего противостояния между Банковой и мэром.

Позже в том же месяцы мы сообщали, что над Кличко возникла угроза снятия с поста главы Киевской государственной горадминистрации.